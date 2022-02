Mano nella mano nel resort in Franciacorta: Belen e Stefano beccati (FOTO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci potranno anche dire che due amici, due ex, hanno tutto il diritto di godersi qualche ora di relax insieme. Certo non è che capita tutti i giorni di finire in accappatoio in un resort con Spa in Franciacorta ecco…Le FOTO della rivista Chi sono o non sono la prova di questi ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Non possiamo saperlo anche perchè al momento i due, non hanno commentato via social in nessun modo le immagini che sono state pubblicate in esclusiva dalla rivista Chi. Immagini che mostrano due persone serene, tranquille. Non ci sono baci, questo è bene precisarlo, ma ci sono due persone in sintonia. E pare anche una FOTO che mostra Belen e Stefano tenersi per mano, anche se potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci potranno anche dire che due amici, due ex, hanno tutto il diritto di godersi qualche ora di relax insieme. Certo non è che capita tutti i giorni di finire in accappatoio in uncon Spa inecco…Ledella rivista Chi sono o non sono la prova di questi ritorno di fiamma traRodriguez ede Martino? Non possiamo saperlo anche perchè al momento i due, non hanno commentato via social in nessun modo le immagini che sono state pubblicate in esclusiva dalla rivista Chi. Immagini che mostrano due persone serene, tranquille. Non ci sono baci, questo è bene precisarlo, ma ci sono due persone in sintonia. E pare anche unache mostratenersi per, anche se potrebbe ...

