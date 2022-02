Lewandowski su Haaland e Mbappé: “Non domineranno come Messi e Cristiano Ronaldo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non riesco a immaginare che domineranno la scena calcistica come hanno fatto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per dodici anni. Hanno fatto la storia, vincendo tutti i trofei possibili. Penso che nei prossimi dieci anni ci saranno diversi giocatori che si contenderanno il ruolo di miglior giocatore del mondo”. Così Robert Lewandowski parlando di Erling Haaland e Kylian Mbappé in un’intervista rilasciata a France Football. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non riesco a immaginare chela scena calcisticahanno fatto Lionelper dodici anni. Hanno fatto la storia, vincendo tutti i trofei possibili. Penso che nei prossimi dieci anni ci saranno diversi giocatori che si contenderanno il ruolo di miglior giocatore del mondo”. Così Robertparlando di Erlinge Kylianin un’intervista rilasciata a France Football. SportFace.

