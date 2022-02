La Corte costituzionale ammette 4 referendum sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità dei referendum della giustizia. I quesiti referendari riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. L’esame degli altri quesiti è proseguito nel pomeriggio, con il pronunciamento negativo sul referendum sulle sostanze stupefacenti, perché si sarebbero gli «violati gli obblighi internazionali», come ha sottolineato il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato che ha tenuto una conferenza stampa alle 18. Ieri invece la bocciatura del quesito sull’omicidio consenziente. I primi 4 quesiti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha dichiarato l’ammissibilità deidella. I quesiti referendari riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. L’esame degli altri quesiti è proseguito nel pomeriggio, con il pronunciamento negativo sulsulle sostanze stupefacenti, perché si sarebbero gli «violati gli obblighi internazionali», come ha sottolineato il presidente dellaGiuliano Amato che ha tenuto una conferenza stampa alle 18. Ieri invece la bocciatura del quesito sull’omicidio consenziente. I primi 4 quesiti ...

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - marcocappato : Sull'#eutanasialegale la Corte costituzionale ritiene che il referendum non preserverebbe la tutela minima della vi… - petergomezblog : #Cannabis, referendum inammissibile: la Corte Costituzionale boccia il quesito. Amato: “Avremmo violato obblighi in… - enrica_emme : RT @baffi_francesco: Via libera solo ai referendum proposti da Salvini Basta non andare a votare per non far raggiungere il quorum stabili… - ciafella : Con un fatturato di più di 50 miliardi di euro la ndrangheta si compra le redazioni dei giornali, il parlamento e p… -