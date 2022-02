Iva Zanicchi, lite a Sanremo dietro le quinte? Scoppia la polemica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Duro sfogo di Iva Zanicchi durante la sua ospitata televisiva. La cantante ce l’ha con gli artisti che sono stati in gara a Sanremo con lei. Ecco di chi si tratta. La cantante continua a parlare della sua esperienza sanremese e non fa a meno di stare al centro delle polemiche. L’Aquila di Ligonichio si Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Duro sfogo di Ivadurante la sua ospitata televisiva. La cantante ce l’ha con gli artisti che sono stati in gara acon lei. Ecco di chi si tratta. La cantante continua a parlare della sua esperienza sanremese e non fa a meno di stare al centro delle polemiche. L’Aquila di Ligonichio si

Advertising

altrogiornorai1 : Benvenuta @iva_zanicchi ? #OggièUnAltroGiorno INIZIA ORA @serenabortone vi aspetta su Rai1 e in diretta streaming… - altrogiornorai1 : Iva Zanicchi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - altrogiornorai1 : “Ti amo Fausto!”?? La dichiarazione d’amore di @iva_zanicchi a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #16febbraio - LeUovaDiNanni : @altrogiornorai1 @iva_zanicchi @serenabortone Potreste dire a Iva che i ragazzi coreani sono follemente innamorati… - sarato14 : @altrogiornorai1 @iva_zanicchi @serenabortone @iva_zanicchi STRE PI TO SA . Dovrebbero darle più spazio in tv . Met… -