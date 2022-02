Incendio A1 | riaperta una corsia in direzione Sud

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha appena aperto inSud il tratto autostradale della A1 fra l'allacciamento della Tangenziale Est Esterna di Milano e Lodi che era stato chiuso per un incidente in cui ha preso fuoco una ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Incendio sulla A1 all'altezza di Lodi, riaperta una corsia in direzione sud. - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: @LTortuga @salvapetti @dorinileonardo Incidente A14 Bologna oggi, scontro tra tir e incendio. Riaperta l'autostrada E… - Emergenza24 : RT @tvsvizzera: L'incendio sul Monte Gambarogno, dopo quasi due settimane, è ormai sotto controllo. Si passa ora alla fase di sorveglianza.… - tvsvizzera : L'incendio sul Monte Gambarogno, dopo quasi due settimane, è ormai sotto controllo. Si passa ora alla fase di sorve… - Crudeli45198835 : @LTortuga @salvapetti @dorinileonardo Incidente A14 Bologna oggi, scontro tra tir e incendio. Riaperta l'autostrada… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio riaperta

Ha appena aperto in direzione Sud il tratto autostradale della A1 fra l'allacciamento della Tangenziale Est Esterna di Milano e Lodi che era stato chiuso per un incidente in cui ha preso fuoco una ...Ci vorranno alcune ore prima che possa esserel'Autostrada del Sole dopo l'incidente che si è verificato questa mattina alle 6.30 con un autoarticolato che ha preso fuoco dopo essere andato contro il guardrail. Lo prevedono i vigili del ...Il tratto ha riaperto al momento a una corsia e dovrebbe riaprire completamente in serata. Più lunghi i tempi in direzione Nord, la più danneggiata dall'incidente. Fra circa un'ora, fanno sapere da ...Da ottobre l’amministrazione ha deciso di chiudere il transito ai cittadini per la pista ciclabile lungo il Tevere, ancora mai riaperta post incendio. Un tratto di viabilità importante che collega la ...