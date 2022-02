Il senatore Tommaso Cerno e la storia della cocaina: «La ordinava il mio ex, io all’oscuro» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il nome di Tommaso Cerno è nell’inchiesta dei Nas sul traffico di stupefacenti a Roma. Ma lui nega tutto. Il senatore del Partito Democratico Tommaso Cerno, giornalista ed ex direttore de l’Espresso, è finito nell’inchiesta della procura di Roma sul traffico di stupefacenti. Cerno compare come presunto cliente degli indagati. A quanto riporta Open, sarebbero state effettuate quattro consegne di cocaina a domicilio all’indirizzo di casa del senatore. Ma, specificano gli inquirenti, a suo carico non ci sono accuse. E non figura come acquirente diretto ma come tramite di un soggetto identificato. Gli investigatori confermano la sua versione dei fatti, i due spacciatori hanno invece svelato l’identità di Tommaso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il nome diè nell’inchiesta dei Nas sul traffico di stupefacenti a Roma. Ma lui nega tutto. Ildel Partito Democratico, giornalista ed ex direttore de l’Espresso, è finito nell’inchiestaprocura di Roma sul traffico di stupefacenti.compare come presunto cliente degli indagati. A quanto riporta Open, sarebbero state effettuate quattro consegne dia domicilio all’indirizzo di casa del. Ma, specificano gli inquirenti, a suo carico non ci sono accuse. E non figura come acquirente diretto ma come tramite di un soggetto identificato. Gli investigatori confermano la sua versione dei fatti, i due spacciatori hanno invece svelato l’identità di...

