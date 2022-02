“Il corpo carbonizzato”. Salvatore, scoperta choc: trovato cadavere a 2 mesi dalla scomparsa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) San Calogero, la clamorosa scoperta a due mesi dalla scomparsa. Era il 15 dicembre quando del 61enne di Rosarno si era persa ogni traccia. Indagini che da allora non si sono mai arrestate. Della scomparsa di Salvatore Tutino ne ha parlato anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Appelli dopo appelli per ritrovare l’uomo. Poi il ritrovamento del cadavere carbonizzato rinvenuto a gennaio a San Calogero potrebbe essere proprio quello di Salvatore. Il ritrovamento del cadavere, di cui ha dato notizia oggi la Gazzetta del Sud, risale al 17 gennaio scorso, ma se n’é avuta notizia soltanto adesso. La scoperta dell’automobile e del corpo al suo interno, secondo quanto é stato riferito dagli ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) San Calogero, la clamorosaa due. Era il 15 dicembre quando del 61enne di Rosarno si era persa ogni traccia. Indagini che da allora non si sono mai arrestate. DelladiTutino ne ha parlato anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Appelli dopo appelli per ritrovare l’uomo. Poi il ritrovamento delrinvenuto a gennaio a San Calogero potrebbe essere proprio quello di. Il ritrovamento del, di cui ha dato notizia oggi la Gazzetta del Sud, risale al 17 gennaio scorso, ma se n’é avuta notizia soltanto adesso. Ladell’automobile e delal suo interno, secondo quanto é stato riferito dagli ...

