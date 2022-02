(Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Gli immaturi siamo noi. Ce lo hanno gridato gliper le vie di Roma, un paio di settimane fa, e un po’ hanno ragione. Hanno ragione quando di fronte a sé trovano “” che, invece di dialogare con loro apertamente, dicendo con chiarezza ciò che delle loro proteste condividono o non condividono, preferiscono esibirsi in una generica, spinti da un riflesso pavloviano che li porta ad assecondare, a prescindere, ogni minimo rumore di piazza". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): agli studenti non serve compiacenza ma confrontarsi con adulti che si comportano da adulti - TecnicaScuola : Reclutamento docenti e contratto scuola al centro del dibattito, sindacati divisi; intervista a Gissi (Cisl) --… - TecnicaScuola : Mobilità docenti, parla Gissi (Cisl): va bene il contratto, ma servono politiche per la famiglia --… -

Ultime Notizie dalla rete : Gissi Cisl

CISL

Sull'aggiornamento in primavera, la segretaria generaleScuola, Maddalena, conferma quanto detto solo qualche giorno fa , quindi che "le domande potranno essere inviate tra meno di due ...Entrando nel merito della proposta della Flc di attivare un referendum la segretaria generale diScuola Maddalenasi mostra molto perplessa e ci dice: "Un contratto è un atto molto ...L’Esecutivo Nazionale della CISL Scuola, riunito in modalità telematica il giorno 13 febbraio 2021, udita la relazione della segretaria generale Maddalena Gissi la approva con i contributi emersi dal ...La replica della Cisl Scuola non si è fatta attendere, poche ore dopo è arrivato un comunicato durissimo a firma della segretaria generale Maddalena Gissi che parla di “inaudite offese”. “Il ...