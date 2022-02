Gf VIP: Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme VIDEO BACIO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Belli è riuscito nel suo intento e dopo appena 48 ore è riuscito a riconquistare la moglie Delia Duran: i due concorrenti del Gf VIP sono tornati insieme e si sono scambiati un BACIO passionale. Scopriamo cosa è successo e il VIDEO di quel momento. Leggi anche: Grande Fratello VIP: Soleil gelosa di Alex Belli... Leggi su donnapop (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è riuscito nel suo intento e dopo appena 48 ore è riuscito a riconquistare la moglie: i due concorrenti del Gf VIPe siscambiati unpassionale. Scopriamo cosa è successo e ildi quel momento. Leggi anche: Grande Fratello VIP: Soleil gelosa di...

Advertising

GossipStyle_it : Gf Vip, scenata di gelosia di Soleil ad Alex: “Non ti vedo coinvolto come prima” #gfvip #soleil #alexbelli - ricciol21194899 : @p57885391 @soleilsorge__ per me mi fai schifo delia e alex manila lulu jessica sophia miriana schifo vipere falsi… - ricciol21194899 : @Morena_3v pe me schifooo miriana manila jessica lulu delia alex vipere ancora palra male contro bullismo soleil ti… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli contro Barù: “Ha paura di me” (VIDEO) - fanpage : #Gfvip, tra Delia e Alex sembrava essere tornato il sereno, ma lei lo 'gela' così -