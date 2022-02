Frosinone-Como, Gliozzi alla Ibra: lo scorpione da Puskas Award? (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Aspettando la magia di Champions League, la scena se l’è presa Ettore Gliozzi, autore di un gol spettacolare in Frosinone-Como, match del turno infrasettimanale di Serie B. Sugli sviluppi di una sponda di testa, l’attaccante si è coordinato e con lo ‘scorpione’ ha battuto il portiere avversario. Un gol da applausi, che potrebbe anche ricevere una candidatura al Puskas Award. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Aspettando la magia di Champions League, la scena se l’è presa Ettore, autore di un gol spettacolare in, match del turno infrasettimanale di Serie B. Sugli sviluppi di una sponda di testa, l’attaccante si è coordinato e con lo ‘’ ha battuto il portiere avversario. Un gol da applausi, che potrebbe anche ricevere una candidatura al. SportFace.

