Formazione docenti sul digitale, in arrivo la piattaforma per il personale scolastico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante l'audizione alla Camera dei Deputati, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato l'arrivo della piattaforma sulla transizione digitale per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante l'audizione alla Camera dei Deputati, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato l'dellasulla transizioneper il. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Formazione docenti sul digitale, in arrivo la piattaforma per il personale scolastico - SilviaSelvaggi : ?? SID: Safer Internet Day Dal “Il manifesto” della comunicazione non ostile (declinato per lo sport) una riflessi… - Italpress : Scuola, Bianchi “Alta formazione per i nuovi docenti” - meccanica_plus : RT @madecc40: Nel corso 'Manutenzione Smart' della Scuola di Competenze 4.0 #madecc40 in partenza il 23 maggio i nostri docenti spiegherann… - scuolainforma : Docenti neoassunti, attività di formazione per i tutor (NOTA USR Lazio del 15/2) -