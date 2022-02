È durante il sonno che il cervello spesso trova la via d'uscita, quando si spegne la razionalità. Le neuroscienze ora hanno capito perché (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Meglio dormirci su. Davvero. quando la testa è piena di pensieri, anziché arrovellarsi per ore su questioni e ipotesi, conviene mettersi a letto. «È esperienza comune che un problema difficile la sera si risolva la mattina, dopo che il comitato del sonno ci ha lavorato sopra» scrisse il romanziere John Steinbeck. Sul crinale tra sogno e veglia il cervello si accende di scintille creative, dicono gli studi piu? recenti (foto di Mary Fix / Gallery Stock). E oggi i neuroscienziati hanno capito il perché: durante la notte i pensieri si ristrutturano, si riordinano e, quando ci svegliamo, abbiamo una visione diversa delle cose. Lo conferma uno studio canadese appena apparso su Cerebral Cortex. Con l’avvento dell’economia capitalista e con ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Meglio dormirci su. Davvero.la testa è piena di pensieri, anziché arrovellarsi per ore su questioni e ipotesi, conviene mettersi a letto. «È esperienza comune che un problema difficile la sera si risolva la mattina, dopo che il comitato delci ha lavorato sopra» scrisse il romanziere John Steinbeck. Sul crinale tra sogno e veglia ilsi accende di scintille creative, dicono gli studi piu? recenti (foto di Mary Fix / Gallery Stock). E oggi i neuroscienziatiilla notte i pensieri si ristrutturano, si riordinano e,ci svegliamo, abbiamo una visione diversa delle cose. Lo conferma uno studio canadese appena apparso su Cerebral Cortex. Con l’avvento dell’economia capitalista e con ...

TikTok aiuta ad accompagnare il sonno con una tecnica di riposo ...alimentare a sua volta i disturbi del sonno . Pandemia e insonnia Per tutti questi fattori, i problemi di insonnia soprattutto tra i giovani non hanno fatto altro che aumentare soprattutto durante ...

Dormi bene? Ami meglio Infatti, vivere un orgasmo prima di dormire aiuta a ridurre il livello dell'ormone correlato allo stress (cortisolo) e può favorire un sonno di miglior qualità, riposante e tranquillo. Secondo ...

