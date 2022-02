Da domani in Ticino cade obbligo della mascherina a scuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da giovedì 17 febbraio 2022 nel Canton Ticino (Svizzera) cade l’obbligo della mascherina a scuola. Lo ha deciso il Consiglio di Stato sulla scia delle decisioni del Consiglio federale. L’esecutivo ticinese “saluta positivamente la decisione e guarda con fiducia al futuro”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da giovedì 17 febbraio 2022 nel Canton(Svizzera)l’. Lo ha deciso il Consiglio di Stato sulla scia delle decisioni del Consiglio federale. L’esecutivo ticinese “saluta positivamente la decisione e guarda con fiducia al futuro”. L'articolo .

