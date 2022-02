Covid, news. Agenas: "Occupazione reparti resta a 24% ma cala in 12 regioni". LIVE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid-19 resta al 24% in Italia e, in 24 ore, cresce solo nelle Marche (al 31%). cala, invece, in 12 regioni e province autonome. Tasso di positività stabile al 10,2%. È scattato l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'deidi area medica da parte di pazienti con-19al 24% in Italia e, in 24 ore, cresce solo nelle Marche (al 31%)., invece, in 12e province autonome. Tasso di positività stabile al 10,2%. È scattato l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

