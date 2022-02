Cosenza | esonerato allenatore Occhiuzzi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, l’esonero del tecnico della prima squadra Roberto. L’saluta i rossoblù dopo aver collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 in quella 2020/2021. “Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto” si legge nella nota del club. Il nuovo, secondo quanto si apprende, sarà ufficializzato nelle prossime ore. SportFace.

Ilè pronto a cambiare allenatore. Dopo un periodo molto lungo di risultati deludenti, la società hamister Occhiuzzi. Già ieri sera ci sarebbe stato un summit societario per decidere ...Proprio quest'ultimo, però, è stato, qualche ora dopo la sconfitta interna contro il Perugia: 'La SocietàCalcio - si legge - comunica di avere sollevato dall'incarico di ...Dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero di Roberto Occhiuzzi, il Cosenza sembra propensa a richiamare z esonerato lo scorso dicembre. Giornata delicata, questa sera - come riporta TMW - è attesa la ...E Goretti avrebbe incassato il primo no. Si è conclusa l’avventura-bis di Occhiuzzi sulla panchina del Cosenza. Fatale la sconfitta con il Perugia di martedì sera. Così la nota ufficiale del club: “La ...