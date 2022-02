Come vedere Inter-Liverpool e ultime sulle formazioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Inter-Liverpool, la notte del 16 febbraio è arrivata. La sfida tra i nerazzurri ed i Reds ha il sapore del grande calcio europeo e sarà una serata tutta da vivere. È un battesimo ad alto livello per gli uomini di Simone Inzaghi che proveranno a sovvertire il pronostico contro la corazzata inglese allenata da Jurgen Klopp. Inter-Liverpool, tante sfide nella sfida L'Inter, senza Barella, si affida alla sua identità di squadra, ma anche alle individualità. Edin Dzeko, ad esempio, ha segnato tre gol nell ultime tre uscitecontro i Reds. Non sarà facile, tenuto conto che dall'altro lato c'è uno Come Salah che, nella massima competizione europea, ha messo a segno 32 reti in 49 presenze. Da una parte il 3-5-2 di Simone Inzaghi, allenatore che cerca la consacrazione in campo ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022), la notte del 16 febbraio è arrivata. La sfida tra i nerazzurri ed i Reds ha il sapore del grande calcio europeo e sarà una serata tutta da vivere. È un battesimo ad alto livello per gli uomini di Simone Inzaghi che proveranno a sovvertire il pronostico contro la corazzata inglese allenata da Jurgen Klopp., tante sfide nella sfida L', senza Barella, si affida alla sua identità di squadra, ma anche alle individualità. Edin Dzeko, ad esempio, ha segnato tre gol nelltre uscitecontro i Reds. Non sarà facile, tenuto conto che dall'altro lato c'è unoSalah che, nella massima competizione europea, ha messo a segno 32 reti in 49 presenze. Da una parte il 3-5-2 di Simone Inzaghi, allenatore che cerca la consacrazione in campo ...

