Borse, l'Europa frena e guarda alla Fed. Piazza Affari in rosso con le banche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Restano gli elementi di incertezza per la crisi Ucraina, nonostante i segnali di distensione. L'attenzione si sposta su banche centrali, con i verbali della Federal Reserve in calendario Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Restano gli elementi di incertezza per la crisi Ucraina, nonostante i segnali di distensione. L'attenzione si sposta sucentrali, con i verbali della Federal Reserve in calendario

Advertising

cathyDS_26 : RT @sbkls79: L'Europa ha chiesto allo scopritore di Omicron di mentire sulla sua gravità. La giornata in cui la Von Der Leyen ne ha annunci… - 24finanza : Borse, l'Europa in rialzo crede nella de-escalation. A Milano vendite sul Banco Bpm - francescoburra3 : RT @sbkls79: L'Europa ha chiesto allo scopritore di Omicron di mentire sulla sua gravità. La giornata in cui la Von Der Leyen ne ha annunci… - fisco24_info : Borse, l'Europa in rialzo crede nella de-escalation. A Milano vendite sul Banco Bpm: Restano comunque elementi di i… -