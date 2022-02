Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,46%) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in sostenuto aumento, in linea con l'accelerazione degli indici azionari Usa dopo l'allentamento delle tensioni al confine con l'Ucraina. L'indice di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladiavvia le contrattazioni in sostenuto aumento, in linea con l'accelerazione degli indici azionari Usa dopo l'allentamento delle tensioni al confine con l'Ucraina. L'indice di ...

