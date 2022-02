Barcellona-Napoli, Spalletti live: «Servono cuore e cervello» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Luciano Spalletti e Fabian Ruiz raccontano le loro emozioni dalla pancia del Camp Nou. La vigilia «In queste partite... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di, Lucianoe Fabian Ruiz raccontano le loro emozioni dalla pancia del Camp Nou. La vigilia «In queste partite...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Spalletti: 'Andiamo in campo per vincere tutte le partite, anche contro il Barcellona' - cn1926it : #Laudisa: “#Barcellona in pressing su #Koulibaly! #BerardiNapoli? Si potrebbe fare” -