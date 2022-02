Atalanta, Toloi: 'Con Fiorentina e Juve non è andata come volevamo, ma domani...' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Insieme al tecnico Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera tra Atalanta e Olympiacos il difensore e capitano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Insieme al tecnico Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la partita disera trae Olympiacos il difensore e capitano...

Atalanta-Olympiacos, Toloi: "Settimana difficile, ma siamo fiduciosi"

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Toloi Atalanta, Toloi: ' Commenta per primo Insieme al tecnico Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera tra Atalanta e Olympiacos il difensore e capitano nerazzurro, Rafael Toloi : 'Si tratta di una competizione di grande prestigio, il nostro obiettivo è disputare due grandi partite e andare avanti in ...

Conferenza stampa Toloi: "Olympiacos avversario di prestigio, vogliamo far bene" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il capitano dell'Atalanta Toloi ha parlato alla vigilia della partita contro l'Olympiacos Rafael Toloi, difensore e capitano dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League ...

Atalanta, Toloi: 'Con Fiorentina e Juve non è andata come volevamo, ma domani...' Calciomercato.com Gasperini: "Con l'Olympiacos gara di grande valore. Non c'è pessimismo" Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi". Toloi: "Dobbiamo difendere meglio e tornare a vincere in casa" Anche il capitano dell'Atalanta, Rafael Toloi, ha parlato alla ...

TOLOI, Con ACF grande prestazione, ko brucia di più Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato in conferenza stampa della gara di domani in Champions con l'Olympiacos: "È una competizione di enorme prestigioso, vogliamo fare due grandi partite ...

