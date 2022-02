Anche le piattaforme di psicologia online rendono accessibile a tutti il bonus psicologo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo numerose polemiche e una lunga pausa, il Governo approverà il «bonus psicologo». Roberto Speranza, Ministro della Salute, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata, ha confermato che il decreto Milleproroghe introdurrà una misura legata all’assistenza psicologica, costata venti milioni di euro. La misura a sostegno della psiche è apparsa necessaria dopo le centomila adesioni in tre giorni alla petizione online per richiederla ed è, certamente, espressione degli effetti negativi della pandemia sulla salute mentale soprattutto dei giovani e delle persone più fragili. Uno degli aspetti da non sottovalutare è che si potrà beneficiare del bonus psicologo Anche attraverso quelle piattaforme digitali che offrono assistenza da remoto, sfruttando un sistema di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo numerose polemiche e una lunga pausa, il Governo approverà il «». Roberto Speranza, Ministro della Salute, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata, ha confermato che il decreto Milleproroghe introdurrà una misura legata all’assistenza psicologica, costata venti milioni di euro. La misura a sostegno della psiche è apparsa necessaria dopo le centomila adesioni in tre giorni alla petizioneper richiederla ed è, certamente, espressione degli effetti negativi della pandemia sulla salute mentale soprattutto dei giovani e delle persone più fragili. Uno degli aspetti da non sottovalutare è che si potrà beneficiare delattraverso quelledigitali che offrono assistenza da remoto, sfruttando un sistema di ...

