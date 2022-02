Violenze in carcere: doppia veste processuale ministero e Asl (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Potranno chiedere un risarcimento danni ai propri dipendenti qualora dovessero essere condannati ma, contemporaneamente, possono, nello stesso processo, essere condannati a risarcire i danni provocati ai detenuti dai loro lavoratori: il ministero di Grazia e Giustizia e l’Asl di Caserta compariranno nella doppia veste di parte danneggiata e responsabile civile per i reati commessi dai propri dipendenti, nel processo a carico di 108 tra agenti penitenziari e funzionari del Dap per le Violenze ai danni di detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pasquale D’Angelo, davanti al quale è in corso l’udienza preliminare iniziata lo scorso 15 dicembre. I due enti si erano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Potranno chiedere un risarcimento danni ai propri dipendenti qualora dovessero essere condannati ma, contemporaneamente, possono, nello stesso processo, essere condannati a risarcire i danni provocati ai detenuti dai loro lavoratori: ildi Grazia e Giustizia e l’Asl di Caserta compariranno nelladi parte danneggiata e responsabile civile per i reati commessi dai propri dipendenti, nel processo a carico di 108 tra agenti penitenziari e funzionari del Dap per leai danni di detenuti avvenute neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pasquale D’Angelo, davanti al quale è in corso l’udienza preliminare iniziata lo scorso 15 dicembre. I due enti si erano ...

