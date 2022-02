Sport: associazioni scrivono a Draghi, 'settore a rischio, convinti del suo impegno per salvarlo' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - Ill.mo Presidente, l'agenda di Governo sta affrontando in questi giorni il tema dei nuovi interventi in risposta al cosiddetto "caro bollette" e al tasso di inflazione. Il comparto dello Sport ha subito un durissimo colpo in questi due anni di pandemia, poiché ha pagato, più di altri, le drastiche restrizioni che si sono rese necessarie per salvaguardare la salute pubblica. Tuttavia, l'associazionismo Sportivo, che nel nostro Paese rappresenta il 33% di tutte le Istituzioni non profit, ha continuato a garantire attività motoria e Sportiva nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza. Inoltre, ha partecipato attivamente alla rete di protezione sociale che il mondo del terzo settore ha messo a disposizione, nel rapporto con le Istituzioni locali, per garantire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - Ill.mo Presidente, l'agenda di Governo sta affrontando in questi giorni il tema dei nuovi interventi in risposta al cosiddetto "caro bollette" e al tasso di inflazione. Il comparto delloha subito un durissimo colpo in questi due anni di pandemia, poiché ha pagato, più di altri, le drastiche restrizioni che si sono rese necessarie per salvaguardare la salute pubblica. Tuttavia, l'smoivo, che nel nostro Paese rappresenta il 33% di tutte le Istituzioni non profit, ha continuato a garantire attività motoria eiva nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza. Inoltre, ha partecipato attivamente alla rete di protezione sociale che il mondo del terzoha messo a disposizione, nel rapporto con le Istituzioni locali, per garantire ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: associazioni scrivono a Mattarella, 'settore a rischio, servono risorse immediate' - - davidepelanda : RT @retisolidali: Una di quelle piccole associazioni che su un piccolo territorio fanno un grande grande lavoro. A Rieti c'è SUPERABILITÀ O… - retisolidali : Una di quelle piccole associazioni che su un piccolo territorio fanno un grande grande lavoro. A Rieti c'è SUPERABI… - bryantkd : Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend”, pubblicati i primi avvisi per lo sport all'aperto a favore di As… - R_o_b_y_50 : @BebaRandagia @Rossanel_DNA Io di giorno, e chi mi conosce lo sa, nonostante non sia più ufficialmente operativo, t… -