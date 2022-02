(Di martedì 15 febbraio 2022) nelle prossime puntate della soap opera americana. Nelle puntate diattualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno colpi didecisamente incredibili. Le anticipazioni americane preannunciano unodavvero, tra due protagonisti storici della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Intanto, Taylor ha il compito di rivelare a Ridge la verità dei fatti e Steffy ha unocon la Logan . Il Forrester fa ritorno a casa e chiede spiegazioni a sua moglie, la quale non ...Barù furioso con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: 'Sei una razzista, hai detto cose gravi' In queste ultime ore c'è stato untra Manila Nazzaro e Barù al GF Vip 6 . Cos'è successo? La compagna di Lorenzo Amoruso , impegnata a fare un massaggio a Davide Silvestri al Grande Fratello Vip , ha fatto l'...Scontro accesissimo a Beautiful: i due arrivano alle mani, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera americana. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta ...La Logan scoprirà cosa sta archittetando il giovane stilista per allontanarla definitivamente da Ridge e scoppierà un nuovo scontro ...