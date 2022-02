Renzi: Bersani, 'troppo potere in pochi km, questo è stato il problema' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "troppo potere in pochi chilometri. Io resto di questa idea e che questo sia stato il problema, tensioni che sono emerse in quella lettera, una cosa un po' triste". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "inchilometri. Io resto di questa idea e chesiail, tensioni che sono emerse in quella lettera, una cosa un po' triste". Così Pier Luigia Tagadà su La7.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Bersani Intervista a Ettore Rosato: "Le sorti di chi fa politica deve decidere chi vota, non i Pm" ... 'Mi accusa chi è sanzionato per molestie' Inchiesta Open, chiesto il processo per Renzi e altri 10 ... Ricordo il precedente 2013 quando Bersani da segretario del Pd bruciò prima il nome di Franco ...

Meno male che Renzi c'è! E per quanto riguarda il presunto disastro elettorale di Bersani, il divertente Renzi si è dimenticato che grazie a lui il Pd è sceso al 17%. Ma Renzi è così... nonostante la non ancora veneranda età ...

Giovanni Sasso, ma voi di Proforma fate i calendari? Lei è stato il consulente strategico di Matteo Renzi, Antonio Decaro e Pier Luigi Bersani, fra gli altri: c'è un politico della Prima Repubblica col quale le sarebbe piaciuto lavorare?

