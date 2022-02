Referendum eutanasia, Mina Welby: “Sono senza parole” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Non me lo aspettavo. Dalla Corte costituzionale mi è arrivata una stilettata al cuore. Sono senza parole e molto triste”. Lo dice all’Adnkronos Mina Welby, commentando la bocciatura da parte della Corte costituzionale del Referendum sull’eutanasia. “Sto pensando a cosa poter fare, vorrei portare avanti l’eredità di mio marito perché era lui che voleva una buona legge sul fine vita. Ora voglio far pressione sui parlamentari perché la legge su cui stanno lavorando diventi una buona legge, che includa tutte le persone che ne avranno bisogno”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Non me lo aspettavo. Dalla Corte costituzionale mi è arrivata una stilettata al cuore.e molto triste”. Lo dice all’Adnkronos, commentando la bocciatura da parte della Corte costituzionale delsull’. “Sto pensando a cosa poter fare, vorrei portare avanti l’eredità di mio marito perché era lui che voleva una buona legge sul fine vita. Ora voglio far pressione sui parlamentari perché la legge su cui stanno lavorando diventi una buona legge, che includa tutte le persone che ne avranno bisogno”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

