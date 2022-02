Referendum | Conte | ' a firme su eutanasia risposte | imperativo morale per Parlamento'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Un chiarimento sull': la grande partecipazione che c'è stata nella raccolta firma, al di là dell'aspetto tecnico sull'ammissibilità che è legata alla formulazione del quesito, ci impone, impone all'interodi discutere con noi del nostro progetto che è in discussione, ben articolato e costruito. Ildeve dare una risposta al paese, quellenon possono essere gettate al vento". Così Giuseppe, intervenendo all'assemblea congiunta M5S sui quesiti referendari. "Abbiamo un testo, una discussione già avviata, l'è dare una risposta al paese e alle tante persone in difficoltà che chiedano procedure chiare e trasparente davanti a condizioni di vita che appaiono irreversibili. Noi su questo ...

..."La posizione del Movimento 5 Stelle sui? Ne discuteremo in riunione e mi piacerebbe far votare gli iscritti sui temi in oggetto" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe...L'assemblea congiunta con i parlamentari M5S sui quesiti referendari con Giuseppe, appena iniziata, 'verrà registrata per condividerla con la nostra comunità, mi sembra un bel segnale'. Lo dice, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ex premier aprendo la riunione con gli eletti.la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. «La Consulta ha dichiarato il requisito sull'eutanasia inammissibile, a questo punto la ...Ora quindi dobbiamo correre più decisi, sollecitare le altre forze politiche per portare avanti il nostro progetto”. Lo dice Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, intervenendo all’assemblea ...