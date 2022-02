Nba 2021 2022 | cadono i Warriors | vittorie per Bulls e Jazz

(Di martedì 15 febbraio 2022) I Washington Wizards tornano alla vittoria, e lo fanno tra le mura di casa con un 103-94 ai danni dei Detroit Pistons, che subiscono così l’ottava sconfitta consecutiva. Al Barclays Center di New York i Brooklyn Nets superano 109-85 i Sacramento King, chedopo duenelle scorse due partite. Tra New York Knicks e Oklahoma City Thunder non sono bastati i tempi regolamentari; dopo il 112-112 alla fine dell’ultimo quarto, i padroni di casa sono stati costretti ad arrendersi al 123-127. Vittoria casalinga per i Chicagoche hanno avuto la meglio sui San Antonio Spurs sul 120-109, mentre i Milwaukee Bucks sono caduti sul 107-122 contro i Portland Trail Blazers. Tutto facile per i New Orleans Pelicans, che hanno dominato il match contro i Toronto Raptors chiudendo sul 120-90, così come per i Denver Nuggets, con un ...

Advertising

ViPiu_it : Harden a Philadelphia e Sabonis a Sacramento. “Basket Case News”: conclusa la sessione di scambi della stagione NBA… - sportface2016 : #Nba - Vittorie per i #BostonCeltics e #Minnesota - Gab_Tai20 : Ultimi 2 anni sportivi dopo l’inizio pandemia a LOS ANGELES: 2020 : NBA #LALakers. 202… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, tutte le partite in programma su Sky a febbraio #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, tutte le partite in programma su Sky a febbraio #SkyNBA #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : Nba 2021

La ventesima giornata della Serie A- 22 si chiude senza che nessuno abbia giocato 20 partite: chi 19, chi 18, chi 17: inutile fare ...in teoria anche la squadra Under 19? Matteo Spagnolo nella?...Adele ha rivelato nella storia d'amore con Rich Paul , 40enne agente di giocatorie di altri sportivi. Ha anche raccontato come si sono conosciuti, ovvero sulla pista da ballo al ...Dallas Mavericks guard Luka Doncic and Chicago Bulls guard/forward DeMar DeRozan, have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 17 of the 2021-22 ...Come tutti gli Stati Uniti anche la NBA si è fermata per il Superbowl. Solo due partite in programma, dunque, nella domenica dedicata all’evento finale del football americano. Prosegue la striscia ...