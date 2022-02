Advertising

fisco24_info : Mediaset: quota Prosieben in azioni, sfiora 24% diritti voto: Convertiti quasi tutti i derivati, attesa per assembl… - alessandro_dim : @GuidoCrosetto Gente che parla di Ranucci oggi, dopo aver taciuto per vent'anni sullo schifo della disinformazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset quota

ANSA Nuova Europa

MediaforEurope, ovverodopo il trasferimento della sede in Olanda, sta convertendo quasi completamente la suanella tedesca Prosieben, della quale è molto ampiamente primo azionista, da derivati in azioni. Lo ......61% del capitale in azioni con diritto di voto (50,34 milioni di azioni), dal 21,06% precedente, ed e' in capo aEspana per l'11,46% e a MediaForEurope NV per il 10,15%. La restante...(ANSA) - MILANO, 15 FEB - MediaforEurope, ovvero Mediaset dopo il trasferimento della sede in Olanda, sta convertendo quasi completamente la sua quota nella tedesca Prosieben, della quale è molto ...ed e' in capo a Mediaset Espana per l'11,46% e a MediaForEurope NV per il 10,15%. La restante quota nel gruppo tedesco e' in derivati con sottostante il 2,29% dei diritti (5,3 milioni di azioni) e con ...