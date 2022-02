Manila Nazzaro in tilt! Ecco cosa succede alla concorrente

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex Miss Italia crolla in un pianto disperato!chi c’è a consolarla e cos’è successo Dopo due settimane di polemiche e scontri,crolla e, dal nulla scoppia in un pianto disperato. Con lei Miriana Trevisan che in piscina, si trova davanti ad uno scenario inaspettato. Miriana cerca subito di confortarecon parole dolci e con l’affetto che, da mesi, lega le due concorrenti: “Sei bella dentro, fatti un grosso pianto e non mollare”. Manon riesce a trattenere le lacrime perchè pensa che la lite avvenuta con Katia Ricciarelli durante il corso della scorsa puntata ha messo un auto definitivoloro amicizia.: “pensa ai rapporti veri che hai costruito qui” – suggerisce Miriana. “Io qui ho imparato anchenon posso essere, e non posso essere tutto” commenta ...

questa sera ha ammesso più volte di come il suo rapporto con Katia Ricciarelli all'interno della casa si sia rotto per via dei comportamenti della donna, nonostante abbia ammesso di ...confessa al GF Vip: 'Volevamo che Lulù andasse al televoto per la finale e ci siamo riusciti' Sono ore movimentate pernella casa del Grande Fratello Vip , con diversi ...GF Vip 6: nuova lite tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli “Ti stai ad attaccare a queste cose. Io sono molto contenta delle mie scelte. Tu hai sempre detto che sei una donna felice, con due figli, ...Dopo due settimane di polemiche e scontri, Manila crolla e, dal nulla scoppia in un pianto disperato. Con lei Miriana Trevisan che in piscina, si trova davanti ad uno scenario inaspettato. Miriana ...