LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Buzzi può giocarsi la top-20 (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35 Lukas Greiderer è secondo a 36” dal connazionale. 9.34 Vola in testa l’austriaco Franz-Josef Rehrl: 135,5 metri, 121,9 punti. Nettamente al comando, potrebbe essere un salto da zona podio. 9.32 Cambia improvvisamente il vento, Yoshito Watabe crolla sul finale ed è fuori dalla top-10. 9.30 Resiste in sesta piazza Raffaele Buzzi: mancano una ventina di atleti al via, si può sperare in una top-20 al termine della prova di salto. 9.27 Si alza il LIVEllo della gara, spinge il vento frontale e dunque viene abbassata la stanga di partenza. 9.25 Si sta formando un gruppone davanti: anche l’americano Ben Loomis si assesta nelle prime piazze, ad un secondo da Baud. 9.24 Molto bene il transalpino Antoine Gerard, la miglior misura in 129,5, aiutato però dal vento. Seconda posizione ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35 Lukas Greiderer è secondo a 36” dal connazionale. 9.34 Vola in testa l’austriaco Franz-Josef Rehrl: 135,5 metri, 121,9 punti. Nettamente al comando, potrebbe essere un salto da zona podio. 9.32 Cambia improvvisamente il vento, Yoshito Watabe crolla sul finale ed è fuori dalla top-10. 9.30 Resiste in sesta piazza Raffaele: mancano una ventina di atleti al via, si può sperare in una top-20 al termine della prova di salto. 9.27 Si alza illlo della gara, spinge il vento frontale e dunque viene abbassata la stanga di partenza. 9.25 Si sta formando un gruppone davanti: anche l’americano Ben Loomis si assesta nelle prime piazze, ad un secondo da Baud. 9.24 Molto bene il transalpino Antoine Gerard, la miglior misura in 129,5, aiutato però dal vento. Seconda posizione ...

