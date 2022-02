L’età mia crepuscolare

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 febbraio 2022) Di Vincenzo Calafiore 16 Febbraio 2022 Udine Vedi? Adesso in questo tempo mio ci sono situazioni di “ attesa “ nel quotidiano divenire, durante le quali è come se la mia esistenza rimane sospesa, in vista o in attesa di qualcuno, di qualcosa o di qualche evento, di un approdo, di un arrivo a una tappa nella corsa terrena al traguardo incerto. Non è angoscia, nemmeno tristezza, è soltanto una specie di vita, non è quella che avrei voluto, ma ugualmente è la mia vita e mi appartiene. Non è proprio vita, ma una sorta di tempo strumentale e vicario, insomma una vice-vita, per quanto assurdo possa essere. E’ come essere seduto su un treno, una storia di stazioni abbandonate e polverosi scompartimenti – micromondi – in cui tutto di continuo si compone e si scompone con le separazioni di nuclei d’improvvisata familiarità; rapportati al sentire dentro, ai pensieri, alle ...