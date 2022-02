La Regina Elisabetta, cresce ancora di più la paura | Buckingham Palace trema (Di martedì 15 febbraio 2022) La Regina Elisabetta non ha fatto in tempo a godersi i festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, che nuovamente le preoccupazioni prendono il sopravvento. Adesso l’anziana sovrana ha un grande timore. Quale? Il Giubileo di Platino, e i relativi festeggiamenti, per i 70 anni di regno di Elisabetta II d’Inghilterra sembrano già lontani. Negli ultimi mesi si sono scatenate una serie di avversità che hanno colpito i Windsor e, soprattutto, il cuore e la mente dell’anziana sovrana. La morte, nell’aprile del 2021, dell’amato principe Filippo, per quasi 75 anni suo compagno di vita, padre dei suoi quattro figli, presenza silenziosa ma autorevole e fondamentale durante il suo regno. La-Regina-Elisabetta-II-AltranotiziaIl devastante clamore mediatico che ha colpito il suo figlio prediletto ... Leggi su altranotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) Lanon ha fatto in tempo a godersi i festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, che nuovamente le preoccupazioni prendono il sopravvento. Adesso l’anziana sovrana ha un grande timore. Quale? Il Giubileo di Platino, e i relativi festeggiamenti, per i 70 anni di regno diII d’Inghilterra sembrano già lontani. Negli ultimi mesi si sono scatenate una serie di avversità che hanno colpito i Windsor e, soprattutto, il cuore e la mente dell’anziana sovrana. La morte, nell’aprile del 2021, dell’amato principe Filippo, per quasi 75 anni suo compagno di vita, padre dei suoi quattro figli, presenza silenziosa ma autorevole e fondamentale durante il suo regno. La--II-AltranotiziaIl devastante clamore mediatico che ha colpito il suo figlio prediletto ...

