Kamila Valieva può gareggiare | via libera dal Tas

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Tas, il Tribunale di arbitrato dello sport, ha autorizzato la 15enne pattinatrice russa,, a riprendere aalle Olimpiadi invernali di Pechino sebbene il test positivo all’antidoping.può: la decisione della corte La Corte ha notificato di aver respinto gli appelli del Comitato olimpico internazionale, dell’Agenzia mondiale antidoping e dell’Unione internazionale di pattinaggio per ripristinare la sua sospensione, permettendo alladi partecipare al concorso individuale che si aprirà il 15 febbraio. In una breve conferenza stampa, Matthieu Reeb, direttore generale del Tas, ha letto il responso del Tribunale basato “su circostanze eccezionali” organizzate su tre ordini di considerazione: l’età della ...

Stavolta c'è di mezzo, fantastica pattinatrice di 15 anni. Da giorni il suo caso mette alla berlina il mondo olimpico. Comunque vada ne escono tutti male. Ieri il Tas (Tribunale ...La 15enne star del pattinaggioriammessa in gara dopo la positività a una sostanza proibita. "Ma se vince nessuna premiazione" di PAOLO GRILLIL’entourage di Kamila Valieva sotto indagine Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto del singolo femminile di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Va in scena ...PECHINO 2022 - Kamila Valieva avrebbe esposto in un'udienza col TAS i motivi per cui dovrebbe continuare a gareggiare a Pechino; lo afferma Denis Oswald, presidente permanente della Commissione ...