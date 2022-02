Inter-Liverpool | Inzaghi sorride | ci sarà contro i reds!

(Di martedì 15 febbraio 2022) Già ieri sera stava prendendo sempre più piede la possibilità di vedere Alessandro Bastoni dal 1? in Champions, ora la Gazzetta dello Sport non ha più dubbi.L’italiano avrà un compito tutt’altro che facile: arginare le sortite offensive di Momo Salah sulla fascia destra. Decisivo è stato l’allenamento tenutosi ieri, nel quale la caviglia del centrale è sembrata non dare più grossi problemi, supportata anche da una fasciatura apposita ma, attenzione, ciò non significa che il giocatoreal 100%. Potrebbe esserci anche una sorpresa nel reparto arretrato di Simone: infatti, l’allenatore piacentino, starebbe valutando la titolarità di Danilo D’Ambrosio, a discapito di un De Vrij apparso in grande difficoltà nelle ultime uscite dei nerazzurri. Sicuramente l’allenamento di oggi darà risposte più concrete. Edoardo Ciccarelli

è la partita di un grande ex nerazzurro, che presenta la sfida ed elogia la mentalità di Simone InzaghiVigilia di, grande appuntamento degli ottavi di finale di Champions League. Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi si appresta a ospitare il Liverpool di Jürgen Klopp.