Il Napoli si prepara per la sfida a Barcellona: Spalletti sceglie Mertens (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Mattino – Spalletti vuole Mertens contro il Barcellona. Luciano Spalletti è deciso: al Camp Nou vuole Mertens. In seguito alla giornata di riposo contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Mattino –vuolecontro il. Lucianoè deciso: al Camp Nou vuole. In seguito alla giornata di riposo contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gabriella65_Tar : RT @rep_napoli: Scampia prepara la festa per la nuova Miss Italia: 'Con Zeudi ha vinto il quartiere che non è Gomorra' [di Tiziana Cozzi, F… - PetrelliFlavia : Napoli, il bar dove il caffè si prepara ancora con la “cuccuma”: «Qui la fretta non esiste» - rep_napoli : Scampia prepara la festa per la nuova Miss Italia: 'Con Zeudi ha vinto il quartiere che non è Gomorra' [di Tiziana… - cn1926it : Il #Napoli si prepara ad affrontare il #Barcellona: oggi la ripresa degli allenamenti - azierno : @MarcoDiMaro Davvero, Spalletti è da un po' che lo trovo poco reattivo. Troppo prudente, a tratti remissivo. Non è… -