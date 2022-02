I morti di Covid in Italia hanno fatto risparmiare all’Inps oltre un 1 miliardo di euro (Di martedì 15 febbraio 2022) I morti di Covid sono stati soprattutto persone molto anziane. Per l’Inps questo significa risparmio in termini di spese pensionistiche. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 70.852 unità. Da ieri 388 morti e 110.840 guariti. I L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 febbraio 2022) Idisono stati soprattutto persone molto anziane. Per l’Inps questo significa risparmio in termini di spese pensionistiche. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di– attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 70.852 unità. Da ieri 388e 110.840 guariti. I L'articolo proviene da Leggilo.org.

