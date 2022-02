Green pass dopo la guarigione dal Covid, ecco come fare per riattivarlo (Di martedì 15 febbraio 2022) Va inoltre inviata all'email fineisolamentoCovid@uslcentro.toscana.it la foto del tampone positivo e di quello, ultimo, negativo, le date dei tamponi, nome, cognome e codice fiscale. Nelle successive ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Va inoltre inviata all'email fineisolamento@uslcentro.toscana.it la foto del tampone positivo e di quello, ultimo, negativo, le date dei tamponi, nome, cognome e codice fiscale. Nelle successive ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - VittorioSgarbi : «Green Pass» e restrizioni: le forze dell’ordine non possono minacciare gli esercenti! Il caso di Urbino.… - Salvato27591666 : RT @NicolaPorro: ??Paradosso #greenpass: è vaccinata e guarita, ma la fanno scendere dal treno (di notte). Quando l'ho letto, non volevo cre… - PaolaSimonin : RT @francesco088661: #IlPN La virologa #Gismondo RIBATTE che 'non C'È una RAGIONE SCIENTIFICA' per mantenere il GREEN PASS. Mentre altri St… -