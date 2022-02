GF Vip, Alex ‘chiarisce’ con Delia: «Non ti voglio più in questo looping. Meriti la finale perché sei entrata qui dentro con me telepaticamente da settembre» – Video (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli - US Endemol Shine Sono bastate meno di ventiquattro ore per far ricapitolare Delia Duran tra le braccia del “marito” e ospite del gioco Alex Belli. Dopo la discussione di ieri notte, in cui l’attore se l’è presa persino con Nathaly Caldonazzo per avere cercato di manipolare la consorte, la coppietta (in)felice – attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip – è infatti già arrivata ad un armistizio, contraddistinto dal loro frasario “british” e vagamente cringe. Il chiarimento, se così si può chiamare, ha preso il via questo pomeriggio, con Alex che ha chiesto a Delia se davvero considerava chiusa la loro storia d’amore, come dichiarato nei giorni scorsi mentre, a suo dire, “hai avuto un completo svarionamento“. La Duran ha quindi detto la sua appena Belli ha ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 febbraio 2022)Belli - US Endemol Shine Sono bastate meno di ventiquattro ore per far ricapitolareDuran tra le braccia del “marito” e ospite del giocoBelli. Dopo la discussione di ieri notte, in cui l’attore se l’è presa persino con Nathaly Caldonazzo per avere cercato di manipolare la consorte, la coppietta (in)felice – attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip – è infatti già arrivata ad un armistizio, contraddistinto dal loro frasario “british” e vagamente cringe. Il chiarimento, se così si può chiamare, ha preso il viapomeriggio, conche ha chiesto ase davvero considerava chiusa la loro storia d’amore, come dichiarato nei giorni scorsi mentre, a suo dire, “hai avuto un completo svarionamento“. La Duran ha quindi detto la sua appena Belli ha ...

