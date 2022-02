Eutanasia, referendum inammissibile. La Corte trova il pelo nell’uovo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «inammissibile». Era il responso più atteso, quello sull’Eutanasia legale. E ieri sera, poco prima delle 19,30, dopo una giornata di voci e smentite sul timing, e dopo poco più di due ore di camera di consiglio, la Corte costituzionale ha deciso a maggioranza che il quesito referendario promosso dall’Associazione Luca Coscioni e supportato da un milione e 240 mila persone con le loro firme, è «inammissibile, perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «». Era il responso più atteso, quello sull’legale. E ieri sera, poco prima delle 19,30, dopo una giornata di voci e smentite sul timing, e dopo poco più di due ore di camera di consiglio, lacostituzionale ha deciso a maggioranza che il quesito referendario promosso dall’Associazione Luca Coscioni e supportato da un milione e 240 mila persone con le loro firme, è «, perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - Agenzia_Ansa : La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia #ANSA - smenichini : Se capisco bene, la Corte costituzionale ritiene che, qualora il #referendum abrogasse la parte della legge interes… - psichedelia95 : RT @yleniaindenial1: il ddl Zan no, il referendum sull'eutanasia legale giudicato in ammissibile dalla corte costituzionale purtroppo quest… - miwxkq : RT @yleniaindenial1: il ddl Zan no, il referendum sull'eutanasia legale giudicato in ammissibile dalla corte costituzionale purtroppo quest… -