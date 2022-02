Draghi, le bollette e l’inflazione che morde la ripresa. La versione di Cottarelli (Di martedì 15 febbraio 2022) I tempi sono maturi o quanto meno cominciano a diventare stretti. E allora, se è vero che la Banca centrale europea ha fatto bene a non anticipare una stretta monetaria per arginare un’inflazione oltre il 5%, allora è altrettanto vero che la scelta non è più rimandabile. Di questo è convinto l’economista Carlo Cottarelli, oggi a capo dell’Osservatorio dei conti pubblici in seno alla Cattolica di Milano. I prezzi mordono, bisogna agire, ma attenti a come lo si fa. E comunque, è un bene che Mario Draghi sia rimasto a Palazzo Chigi, uscito tutto sommato indenne dalle Forche Caudine del Mattarella bis. La Banca centrale europea finora si è dimostrata piuttosto cauta verso una possibile stretta sui tassi. Ma c’è chi invece invocava un suo intervento più tempestivo. Come stanno le cose? La Bce ha fatto bene a non intervenire troppo in fretta. Tuttavia adesso ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) I tempi sono maturi o quanto meno cominciano a diventare stretti. E allora, se è vero che la Banca centrale europea ha fatto bene a non anticipare una stretta monetaria per arginare un’inflazione oltre il 5%, allora è altrettanto vero che la scelta non è più rimandabile. Di questo è convinto l’economista Carlo, oggi a capo dell’Osservatorio dei conti pubblici in seno alla Cattolica di Milano. I prezzi mordono, bisogna agire, ma attenti a come lo si fa. E comunque, è un bene che Mariosia rimasto a Palazzo Chigi, uscito tutto sommato indenne dalle Forche Caudine del Mattarella bis. La Banca centrale europea finora si è dimostrata piuttosto cauta verso una possibile stretta sui tassi. Ma c’è chi invece invocava un suo intervento più tempestivo. Come stanno le cose? La Bce ha fatto bene a non intervenire troppo in fretta. Tuttavia adesso ...

Advertising

demagistris : La benzina schizza a 1835 euro al litro,mai così alta negli ultimi dieci anni,stangata di 400 euro a famiglia in un… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - NicolaPorro : ?? L’intoccabile Ranucci di Report, il libro di Figliuolo (!) e la giravolta di Brunetta da No triv a trivellatore d… - giuliog : RT @formichenews: Draghi, le bollette e l’inflazione che morde la ripresa. La versione di @CottarelliCPI L'intervista di @gianluzappo ??… - dcalpirela : RT @demagistris: La benzina schizza a 1835 euro al litro,mai così alta negli ultimi dieci anni,stangata di 400 euro a famiglia in un anno.D… -