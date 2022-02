Dove vedere l’ATP Dubai 2022 in TV e in streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP Dubai 2022. C’è grande attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic, dopo l’esclusione clamorosa dall’Australian Open. In una recente intervista all’emittente britannica BBC, il numero uno del ranking non ha nascosto la sua delusione per quanto successo in Australia, ma ha ribadito il suo pensiero: non accetterà imposizioni in merito al vaccinazione, a costo di rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon. Un altro motivo d’interesse per guardare l’ATP 500 di Dubai è la presenza di Jannick Sinner. Il numero due italiano, dopo aver raggiunto i quarti di finale in terra australiana, si è separato dal suo allenatore Riccardo Piatti. Sono in tanti a porsi dei dubbi sulla necessità o meno di cambiare guida tecnica alla luce degli straordinari risultati raggiunti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP. C’è grande attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic, dopo l’esclusione clamorosa dall’Australian Open. In una recente intervista all’emittente britannica BBC, il numero uno del ranking non ha nascosto la sua delusione per quanto successo in Australia, ma ha ribadito il suo pensiero: non accetterà imposizioni in merito al vaccinazione, a costo di rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon. Un altro motivo d’interesse per guardare500 diè la presenza di Jannick Sinner. Il numero due italiano, dopo aver raggiunto i quarti di finale in terra australiana, si è separato dal suo allenatore Riccardo Piatti. Sono in tanti a porsi dei dubbi sulla necessità o meno di cambiare guida tecnica alla luce degli straordinari risultati raggiunti ...

