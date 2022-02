Djokovic: “Non sono no vax, ma sono disposto a rinunciare ai tornei pur di non vaccinarmi” (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic torna a parlare. Il tennista numero uno al mondo non rilasciava dichiarazioni da quando è stato espulso dall’Australia perché non vaccinato. In un’intervista esclusiva alla BBC (alle 21.30 la versione integrale), il campione ha detto la sua sulla questione vaccini: “Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid”. Djokovic ha quindi confermato di essere disposto a rinunciare anche a Wimbledon e Roland Garros: “Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha affermato. Allo stesso tempo, però, ribadisce di non essere contrario alle vaccinazioni, anche se “ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”, dice ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Novaktorna a parlare. Il tennista numero uno al mondo non rilasciava dichiarazioni da quando è stato espulso dall’Australia perché non vaccinato. In un’intervista esclusiva alla BBC (alle 21.30 la versione integrale), il campione ha detto la sua sulla questione vaccini: “Nonun non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto acontro il Covid”.ha quindi confermato di essereanche a Wimbledon e Roland Garros: “Sì, questo è il prezzo chea pagare”, ha affermato. Allo stesso tempo, però, ribadisce di non essere contrario alle vaccinazioni, anche se “ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”, dice ...

