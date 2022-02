Deriva cinese in Canada: leggi speciali contro i no vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre oggi, in Italia, scatta l’obbligo vaccinale per gli Over 50 e chi non è in regola (circa mezzo milione di cittadini) non può neppure più andare al lavoro, dobbiamo consolarci pensando che un altro Stato democratico liberale sta subendo una svolta ancora più autoritaria. Stiamo parlando, come avrete già indovinato, del Canada. Trudeau sospende i diritti civili Il premier Justin Trudeau ha infatti presentato ieri la legge che introduce lo stato d’emergenza. Si tratta di una sospensione dei diritti civili al fine di ripristinare l’ordine, una legge da tempo di guerra insomma. E il motivo è quello di sgomberare, anche con la forza, i presìdi dei camionisti del Freedom Convoy, la protesta contro l’obbligo vaccinale che è giunta alla sua terza settimana. Trudeau, evidentemente, sente mancare il terreno politico sotto i piedi, considerando che anche ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre oggi, in Italia, scatta l’obbligo vaccinale per gli Over 50 e chi non è in regola (circa mezzo milione di cittadini) non può neppure più andare al lavoro, dobbiamo consolarci pensando che un altro Stato democratico liberale sta subendo una svolta ancora più autoritaria. Stiamo parlando, come avrete già indovinato, del. Trudeau sospende i diritti civili Il premier Justin Trudeau ha infatti presentato ieri la legge che introduce lo stato d’emergenza. Si tratta di una sospensione dei diritti civili al fine di ripristinare l’ordine, una legge da tempo di guerra insomma. E il motivo è quello di sgomberare, anche con la forza, i presìdi dei camionisti del Freedom Convoy, la protestal’obbligo vaccinale che è giunta alla sua terza settimana. Trudeau, evidentemente, sente mancare il terreno politico sotto i piedi, considerando che anche ...

