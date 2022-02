Bollate: senza patente, auto non assicurata e sotto sequestro e pure con merce contraffatta (Di martedì 15 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Guidava come niente fosse un’auto già sotto sequestro, pur privo di patente. In più stavolta aveva anche un carico di merce illegale, che è stato anch’esso sequestrato dalla Polizia locale di Bollate. Domenica pomeriggio, verso le ore 16,30, una pattuglia di pronto intervento ha intercettato una Renault Megane condotta da un uomo di origine africana tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 15 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Guidava come niente fosse un’già, pur privo di. In più stavolta aveva anche un carico diillegale, che è stato anch’esso sequestrato dalla Polizia locale di. Domenica pomeriggio, verso le ore 16,30, una pattuglia di pronto intervento ha intercettato una Renault Megane condotta da un uomo di origine africana tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

