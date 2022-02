Argento che non c'è un paragone. L'impresa olimpica di Sofia Goggia (Di martedì 15 febbraio 2022) La razionalità avrebbe consigliato la calma, il salvaguardare il futuro a discapito del presente, l’integrità all’ambizione. Ma in Sofia Goggia il razionale è questione complessa, non lineare, per niente razionale. È un concentrato di rischio e di istinto, di voglia matta di buttarsi giù a tutta verso il traguardo e vedere come va. Due parole: mola mia. Sofia Goggia non conosce il freno e la salvaguardia del futuro non è altro che una voglia matta di prendersi il presente, di gustarsi l’effetto che fa immediato, per tutto il resto c’è tempo. C’è stato un momento in cui forse l’unica a credere davvero che non tutto fosse perduto era lei. La caduta nel Super G di Cortina era stata una mazzata. Il referto medico sembrava un diktat: trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) La razionalità avrebbe consigliato la calma, il salvaguardare il futuro a discapito del presente, l’integrità all’ambizione. Ma inil razionale è questione complessa, non lineare, per niente razionale. È un concentrato di rischio e di istinto, di voglia matta di buttarsi giù a tutta verso il traguardo e vedere come va. Due parole: mola mia.non conosce il freno e la salvaguardia del futuro non è altro che una voglia matta di prendersi il presente, di gustarsi l’effetto che fa immediato, per tutto il resto c’è tempo. C’è stato un momento in cui forse l’unica a credere davvero che non tutto fosse perduto era lei. La caduta nel Super G di Cortina era stata una mazzata. Il referto medico sembrava un diktat: trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato ...

