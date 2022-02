WTA Dubai 2022 | primo turno amarissimo per Giorgi | Kvitova le concede solo due game e accede agilmente agli ottavi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Bruttissima sconfitta per Camilaneldel WTA 500 di. L’azzurra (n.29 al mondo) è stata sconfitta nettamente da Petra(n.25 del ranking) per 6-2 6-0 in appena un’ora e dieci di gioco. La ceca affronteràdi finale la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka (testa di serie n.1) e l’ucraina Marta Kostyuk (n.49 del ranking).parte subito forte e, dopo aver rubato il break all’azzurra, si porta sul 2-0. La nostra portacolori prova a sbloccarsi con ildel 2-1, ma poi continua a sbare troppo e la ceca ne approfitta per volare rapidamente sul 5-1. Il 5-2 dinon serve a niente e la numero 25 al mondo conquista ...

