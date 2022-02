Uffizi, fine settimana con sorpresa: boom di visitatori al museo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un fine settimana da record (a sorpresa) alla Galleria degli Uffizi . Sabato e domenica si è infatti registrato un picco inatteso nel numero dei visitatori: quasi 14mila presenze , una soglia ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unda record (a) alla Galleria degli. Sabato e domenica si è infatti registrato un picco inatteso nel numero dei: quasi 14mila presenze , una soglia ...

Omar galliani mostra personale a bari, cura di sara maffei e giuseppe benvenuto Alla fine degli anni Novanta presenta Feminine Countenances alla New York University e alla I ... Di recente, nel 2018, dona alle Gallerie degli Uffizi di Firenze il suo monumentale autoritratto, un ...

Carnevale senza carri e Uffizi posticipati Gli Uffizi, altro evento tradizionale ... e veniva costruita una grande salacca in cartapesta che, alla fine della festa, veniva bruciata. Quest’anno si terrà il 2 marzo. E’ organizzata dalla Pro Loco ...

