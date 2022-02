Udinese-Atalanta | Tar rigetta istanza Lega | valido divieto Asl di far giocare tesserati in quarantena

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Tar del Friuli Venezia Giulia hato l’cautelare proposta dalladi Serie A contro l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (AsuFc) e la Societa’Calcio in riferimento a, giocata lo scorso 9 gennaio e terminata 2-6. Una partita in cui i bianconeri avevano potuto schierare solamente i giocatori esenti da, che era invece stata indetta dall’Asl locale. Un provvedimento che quindi tale sentenza del Tar ha reso nuovamente, ribadendo ildi esercitare sport di contatto ai sottoposti innel giorno della partita. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CORTE SPORTIVA D'APPELLO RESPINGE RICORSO UDINESE Omologato il 2-6 contro l'Atalanta #SkySport… - sportface2016 : #UdineseAtalanta, il Tar rigetta l'istanza della Lega: valido il divieto dell'Asl di far giocare i tesserati in qua… - Zannu_ARM : RT @MilanPosts: ? Sampdoria ? Cagliari ? Lazio ? Juve ? Venezia ? Spezia ? Atalanta ? Verona ? Bologna ? Torino ? Roma ? Inter ? Fiorentina… - phemydpunisher : RT @MilanPosts: ? Sampdoria ? Cagliari ? Lazio ? Juve ? Venezia ? Spezia ? Atalanta ? Verona ? Bologna ? Torino ? Roma ? Inter ? Fiorentina… - 71locatelli : RT @Carlo_Canavesi: La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’#Udinese, confermando la precedente decisione del Giudice sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta

... SottilCLASSIFICA SERIE A: Milan punti 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus 46,* 44, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina** 36, Verona 36, Torino* 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna* 28,* 27,...La Corte ha altresì stabilito che si giocherà la gara Bologna - Inter nella data stabilita dalla Lega di Serie A, mentre ha omologato il risultato di. La Salernitana lo scorso 21 ...e la Societa’ Udinese Calcio in riferimento a Udinese-Atalanta, giocata lo scorso 9 gennaio e terminata 2-6. Una partita in cui i bianconeri avevano potuto schierare solamente i giocatori esenti da ...Prima il punto ripreso con l’accoglimento del ricorso, poi l’allontanamento dell’ex allenatore dell’Atalanta: la Salernitana non trova ... la partita del 21 dicembre scorso sul campo dell’Udinese. La ...