Super Green Pass, cosa cambia da martedì 15 febbraio 2022 per i lavoratori Over 50 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 15 febbraio. Sì, perché domani scatterà l'obbligo di certificato verde rafforzato, quello che si ottiene dopo la completa vaccinazione o dopo guarigione, per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. Per tutti quelli, quindi, che da inizio mese hanno l'obbligo vaccinale, anche se non hanno una occupazione. Leggi anche: Somministrava finti vaccini per il rilascio del Green Pass: 'beccato' medico truffatore Super Green Pass sul lavoro dal 15 febbraio 2022: cosa cambia per gli Over 50 E se da una parte i contagi in Italia (e per fortuna) calano e il Governo starebbe pensando di allentare ...

